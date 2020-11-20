Жорин выявил у Шаляпина «коронавирус»

«Очень, конечно, „приятно“, что он считает других швалью. А он, наверное, весь в белом! Подозреваю, что у него, наверное, коронавирус», — заявил адвокат.

Он напомнил некоторые симптомы COVID-19: потеря чувствительности к запахам, нюха и вкуса, агрессивное поведение. По словам Жорина, агрессия не свойственна Шаляпину. Однако в этом своем заявлении он резко высказался. По этой причине юрист сделал вывод, что «Проша прихворнул».

Жорин посоветовал Шаляпину отлежаться несколько недель, после этого ему должно полегчать.

«Он потерял нюх в прямом и переносном смысле. Поэтому, собственно говоря, чего на него вообще обижаться? Придет в себя, выздоровеет — извинится», — добавил Жорин.

Ранее Шаляпин резко раскритиковал своих коллег, призвал их уйти со сцены и дать дорогу молодым. Также он сказал, что у в России на сцене «поет одна шваль». Известные артисты зарабатывают миллионы на своих выступлениях и постоянно мелькают на телевидении, поэтому теперь им пора завершить карьеру.