Жорин: Волочкову могут привлечь к уголовной ответственности

Балерина поехала в нижегородское Дивеево, чтобы посетить монастырь. Населеный пункт был закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции, но Волочкову это не остановило. Она оставила машину у КПП и пошла через лес пешком. В итоге ей выписали административный протокол. Однако балерина была недовольна.

«Это просто бред. Я нарушила права граждан тем, что просто приехала помолиться в Дивеево? Покинуть Дивеево? Да вы в своем уме вообще?» — возмущалась Волочкова.

Она также нецензурно выражалась в отношении полицейских, за это ей может грозить уголовная ответственность, считает Жорин. Но не исключено и то, что ее выражения проигнорируют и привлекут лишь к административной ответственности за нарушение карантина.

«Что касается того, что Волочкова себя считает уникальной и единственной «примой-балериной всея Руси», то суд может это учесть в качестве обстоятельства, смягчающего вину. Например, 319 статья — штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного. Она представит дипломы, грамоты и так далее, ей скажут: «Окей, давай штраф не 40 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей», — объяснил адвокат.