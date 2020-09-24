Умерла французская певица Жюльетт Греко
«Жюльетт Греко умерла в эту среду… Ее жизнь была необыкновенной», — приводит агентство заявление семьи певицы.
О причинах смерти артистки родственники пока не сообщают.
Мэр Парижа Анн Идальго направила семье Греко свои соболезнования.
«Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко», — написала она в Twitter.
Также соболезнования выразил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК.
«Жюльетт Греко присоединилась к [Жаку] Брелю, [Лео] Ферре, [Жоржу] Брассенсу, [Шарлю] Азнавуру… в пантеоне французского шансона», — написал он в Twitter.
Певица родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье (город во Франции). Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении Сопротивления. Жюльетт арестовали, но не выслали из страны, хотя мать и старшую сестру женщины отправили в концлагерь. Им удалось выжить, позднее их освободили.