Жизнь после «Бедной Насти». Чем сейчас занимаются актеры сериала

На днях актриса Екатерина Климова, сыгравшая княжну Наталью в сериале «Бедная Настя», показала свое фото до всех пластических операций. Сейчас Климовой 42, у нее четыре ребенка и роли в более чем 50 фильмах. Как живут другие звезды сериала «Бедная Настя» — в материале «360».

Сериал «Бедная Настя» вышел на экраны в 2003 году. Главные роли в исторической теленовелле исполнили Елена Корикова, Петр Красилов, Антон Макарский и Даниил Страхов. Екатерина Климова сыграла княжну Наталью.

События «Бедной Насти» разворачиваются в 1839 году, во времена правления Николая I. В основе сюжета псевдоисторические события, а среди героев проекта есть как реальные персонажи, так и полностью вымышленные.

А как живут актеры «Бедной Насти» спустя 16 лет после выхода последней серии в 2004 году?

Екатерина Климова

Недавно Екатерина Климова выложила в своем Instagram фотографию себя в 18 лет. В те годы у нее не было никаких пластических операций и коррекций внешности.

Именно «Бедная Настя» сделала Климову знаменитой — ей начали приходить письма от поклонников и предложения ролей. В последний год съемок сериала Климова вышла замуж за Игоря Петренко. В 2013-м пара рассталась. Спустя два года актриса снова отправилась в ЗАГС, но уже с актером Гелой Месхи. Сейчас у Климовой четыре ребенка — дочь от первого мужа (Ильи Хорошилова), два сына от Петренко и дочь от Месхи. В середине 2019 года Климова и Месхи развелись.

Сейчас Климову сложно увидеть в каких-то известных картинах. В ее фильмографии лента «Антикиллер Д. К.» 2009-го, комедия «Свидание» и другие не очень популярные проекты. Были и достойные роли: актриса сыграла в «Молодежке», «Елках» и «Грозовых воротах». Зато личная жизнь удалась: Климова часто путешествует, ездит на внедорожнике Chevrоlet Traverse (стоит минимум 3,4 миллиона рублей) и, судя по ее соцсетям, часто бывает за городом.

Даниил Страхов

Даниил Страхов был одним из любимчиков зрительниц «Бедной Насти». В сериале он сыграл барона Корфа. Самым запоминающимся для актера событием после проекта стала, наверное, медаль «За укрепление боевого содружества» Минобороны. Награду дали за исполнение роли старшего лейтенанта Панкратова в военной драме «Грозовые ворота».

В 2009-м о Страхове вспомнили после роли молодого Штирлица в сериале «Исаев». Для этого ему пришлось набрать 10 килограммов веса и тренироваться в спортзале. Еще одна знаменательная роль Страхова — талантливый нейрохирург Павел Андреев из сериала «Знахарь».

Но больше всего об актере заговорили после конфликта с соседями. Страхов утомил жителей дома в Электрическом переулке тем, что учил их морали — дескать, нельзя пить и курить на лестничной площадке и под его окнами. За свои нравоучения он даже получил по лицу. В 2018 году актер сделал замечание мужчине, который стоял под его окнами и курил. Страхов облил «нарушителя» водой, и завязалась драка, в результате которой актер вызвал себе скорую.

Елена Корикова

Корикова стала настоящей звездой после роли в «Бедной Насте». Но несчастный персонаж в ленте совершенно не отражает ее реального душевного состояния — она благополучно продолжила карьеру и держит интригу вокруг своей личной жизни. В свое время ее ухажерами были Марат Сафин, Андрей Малахов, Сергей Астахов и коллега по «Бедной Насте» Дмитрий Исаев. Но сейчас личная жизнь звезды засекречена — фанаты лишь знают, что она вышла замуж, но имя ее избранника неизвестно. Корикова не теряет чувства юмора — на 1 апреля актриса пошутила над поклонниками, намекнув, что беременна.

В 2005 году ее признали самой сексуальной женщиной мира по версии журнала FHM, потом она стала ведущей шоу «Форт Боярд». Актриса участвовала в разных телешоу, таких как «Танцы со звездами», «Цирк со звездами» и «Две звезды».

У Кориковой не вся жизнь проходит гладко. В 2018-м она обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, потому что поклонники обвинили ее в алкоголизме.

Антон Макарский

На фото выше — Антон Макарский со своей женой Викторией, вместе с которой живет с 1999 года. Их союз — один из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Из популярных российских сериалов Макарский снялся лишь в «Бедной Насте» и «Моей прекрасной няне» (Евгения, одноклассника Виктории). Также он вел шоу «Призрак Оперы» на Первом канале, исполнял главные партии в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», музыкальном спектакле «Аршин Мал Алан». Да, Макарский — профессиональный вокалист.

Но и у такого успешного человека есть проблемы. Сам Макарский и его жена несколько раз хотели разойтись. Справиться с трудностями помогли терпение и религия. Жизнь пары поменялась именно благодаря ей, как они сами считают. Сейчас Макарские просят своих подписчиков молиться за их детей, а также ведут программу «Святыни России» на телеканале «Спас».

В начале 2020 года Антон и Виктория Макарские устроили подмосковным пенсионерам праздник в рамках проекта «Активное долголетие». Они спели в хотьковском центре Елизаветы Мамонтовой. Зал, рассчитанные на 400 человек, был полон.