«Жизнь дала мне второй шанс». Тине Тернер исполнилось 80 лет
Американской певице, восьмикратной обладательнице музыкальной премии «Грэмми» Тине Тернер сегодня исполнилось 80 лет. В связи с круглой датой артистка записала видеобращение, адресованное своим поклонникам, передает «Газета.ru».
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По данным издания, прощальное турне Тернер состоялось в 2008 году, при том, что на сцену она впервые вышла в конце 50-х. В последние годы у Тернер были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году у нее произошел инсульт, в 2016 ей диагностировали рак кишечника, а в 2017 году она перенесла операцию по трансплантации почки. Донором стал ее муж Эрвин Бах.
Певица рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо и выглядит прекрасно. Она напомнила, что ей пришлось пережить серьезные болезни, и она до сих пор до конца не восстановилась. Артистка призналась, что счастлива дожить до такого возраста, как 80 лет.
«Как будто жизнь дала мне второй шанс», — отметила Тернер.