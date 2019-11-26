«Жизнь дала мне второй шанс». Тине Тернер исполнилось 80 лет

Им возраст не помеха. Составлен рейтинг самых эффектных постаревших знаменитостей Подробнее

По данным издания, прощальное турне Тернер состоялось в 2008 году, при том, что на сцену она впервые вышла в конце 50-х. В последние годы у Тернер были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году у нее произошел инсульт, в 2016 ей диагностировали рак кишечника, а в 2017 году она перенесла операцию по трансплантации почки. Донором стал ее муж Эрвин Бах.

Певица рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо и выглядит прекрасно. Она напомнила, что ей пришлось пережить серьезные болезни, и она до сих пор до конца не восстановилась. Артистка призналась, что счастлива дожить до такого возраста, как 80 лет.

«Как будто жизнь дала мне второй шанс», — отметила Тернер.