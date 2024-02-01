Эксклюзив 01 февраля 2024, 23:04 «Живут по своим правилам». Валуев — об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой Николай Валуев: звезды шоу-бизнеса оторваны от реальной жизни

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Проблема участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой заключается в том, что они выбрали очень неудачное время для подобных развлечений. Мир шоу-бизнеса привык жить по своим правилам, которые далеки от реальности. Об этом боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Это „богемная тусовочка“, шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», — сказал он.

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По словам Валуева, «голую» вечеринку провели не вовремя и те, кто туда приходил искренне считали, что это очередная обычная тусовка.

«Большинство гостей вечеринки позже искреннее не понимали, за что их потом осуждали люди в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране», — отметил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках.