«Живой Кен» решил выкачать жир из пресса
Бразилец Родриго Алвес, которого называют «живым Кеном», решился на очередную операцию, сообщил Life.ru.
«Живой Кен» попросил врачей выкачать жир из торса и пересадить его в бедра. Кубики пресса были на животе Родриго около восьми лет, однако мужчина готов избавиться от них.
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«Хоть все и считали, что они смотрятся великолепно, они посылали неверный сигнал, ведь я сделал их, а не накачал в зале. А еще пресс не очень подходил к моему общему образу и начал выглядеть немного глупо», — пояснил Родриго Алвес.
«Живого Кена» знают из-за страсти к пластическим операциям. Он уже потратил на изменение своей внешности порядка 43,5 миллиона рублей.