«Жива, здорова, счастлива!». Пугачева выложила первое фото после дня рождения

По данным издания, из-за режима самоизоляции певица отпраздновала день рождения дома в кругу самых близких людей — супруга Максима Галкина и детей Лизы и Гарри.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления!» — написала артистка на своей странице в Instagram.

Подписчики Пугачевой признались ей в любви и заметили, что она шикарная женщина.

«Когда у вас все хорошо, мы чувствуем себя отлично», — подчеркнули они.