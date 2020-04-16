16 апреля 2020, 13:45
«Жива, здорова, счастлива!». Пугачева выложила первое фото после дня рождения
Накануне примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отпраздновала свой 71-й день рождения. Она поблагодарила поклонников за поздравления и поделилась новым снимком, передает «Газета.ru».
По данным издания, из-за режима самоизоляции певица отпраздновала день рождения дома в кругу самых близких людей — супруга Максима Галкина и детей Лизы и Гарри.
«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления!» — написала артистка на своей странице в Instagram.
Подписчики Пугачевой признались ей в любви и заметили, что она шикарная женщина.
«Когда у вас все хорошо, мы чувствуем себя отлично», — подчеркнули они.