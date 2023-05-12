Эксклюзив 12 мая 2023, 20:31 «Жив и здоров». Блогер Столяров вышел на связь после сообщений об обстреле Луганска Блогер Столяров уехал из Луганска до начала обстрела Соцсети

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Блогер Алексей Столяров не пострадал в результате обстрела Луганска. Об этом он сам рассказал «360».

В социальных сетях в пятницу, 12 мая, незадолго до начала обстрела, инфлюенсер опубликовал ролик, снятый на центральной городской площади. Спустя время в нескольких километрах от этого места зафиксировали удары.

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«Я жив и здоров», — рассказал он «360».

По данным Telegram-канала Mash, Столяров слышал об обстреле, но лично его не застал. Блогер успел уехать из Луганска до начала атаки.

Взрывы прогремели в городе вечером 12 мая. Именно в этот день по всей Луганской Народной Республике праздновали День образования региона.

Как сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины ударили по территории бывшего машиностроительного завода № 100. Сейчас там расположен завод для по производству пищевой упаковки «Полипак».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в ходе обстрела Луганска использовали ракеты дальностью 150 километров.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «360» отметил, что украинские боевики всегда совершали провокации в важные для россиян даты.