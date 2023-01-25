Знаменитости 25 января 2023, 19:40 Жители Тюмени потребовали отменить мартовский концерт Инстасамки Родительский комитет в Тюмени призвал губернатора отменить концерт Инстасамки Публичное достояние

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Родительский комитет Тюмени попросил губернатора региона Александра Моора с просьбой отменить концерт скандальной рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщили на сайте организации.

Концерт должен пройти 29 марта в тюменском Доме культуры. По мнению члена правления родительского комитета Андрея Генерозова, артистка притянула к себе и «сформировала вокруг столь же озабоченную аудиторию». Поклонники Инстасамки фанатеют не от «классной музыки» исполнительницы, а от образа «похотливого интернет-животного», отметил он.

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«Призываем все власти Тюменской области, включая губернатора, отменить концерт Инстасамки в Тюмени на основании ее "прежних заслуг"», — сказал Генерозов.

Комитет также отправит свое обращение в надзорные органы.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что поклонники Инстасамки на ее концертах страдают от пропаганды наркотиков и разврата. По ее словам, реклама запрещенных веществ попадает под пункт первый статьи 228 Уголовного кодекса России. Выступления исполнительницы также развращают зрителей, которым еще нет 18 лет, добавила Мизулина.