Жители Перми раскритиковали оперу «Кармен» в постановке Богомолова

Жители Перми раскритиковали оперу «Кармен» в постановке режиссера Константина Богомолова. Они поделились мнениями о представлении на странице Пермского театра оперы и балета имени Чайковского во «ВКонтакте».

«Хочется сказать тем, у кого на руках билеты на следующие показы: ребята, сдавайте не думая, пожалейте свою психику и глаза. Очень сожалею, что это случилось в Пермской опере, где ранее ставили отличные вещи», — процитировал одного из комментаторов сайт URA.ru.

Местная журналистка Нина Соловей напротив назвала постановку «крутой и современной». На своей странице в Facebook она поздравила театр и артистов с «великолепной премьерой». Также жена Богомолова, ведущая Ксения Собчак в личном Instаgrаm-аккаунте написала, что испытала от спектакля «полный восторг».

Представители СМИ направили запрос в пресс-службу театра. Ответа пока получено не было.