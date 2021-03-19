Жители Крыма высадили миндальный сад в память о Василии Лановом

Жители Севастополя высадили миндальный сад в парке Победы в память о российском актере Василии Лановом. Это было сделано в рамках традиционной международной акции «Сад Памяти», написало РИА ФАН.

На открытии сада присутствовала вдова Ланового, актриса Ирина Купченко.

«Он действительно любил Севастополь за его несгибаемый характер, за то, что этот город всегда верен своей великой славе. Любил потому, что он сам был таким: гордым, бесстрашным. Никогда в жизни не прогнулся ни перед кем и ни перед чем», — вспомнила женщина.

Отмечается, что дело артиста будут продолжать добровольцы, кадеты, студенты и школьники. В рамках акции в разных городах России появилось более 27 миллионов деревьев. Каждое из них посажено в память о погибших солдатах в период Великой Отечественной войны.