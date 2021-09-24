Жители Казани отменить концерт Моргенштерна

Жители Казани через Instagram обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отменить концерт рэпера Моргенштерна. Артист должен был выступить в столице республики 3 октября.

Несмотря на многочисленные просьбы от отмене мероприятия, мнения пользователей разделились. Одни категорически против видеть рэпера у себя в республике, другие считают, что он может выступить, но в деревне Самосырово.

Причиной не принимать артиста в Казани стало скандальное видео. Ранее улетая в Москву, артист умудрился покурить кальян в бизнес-классе казанского аэропорта, несмотря на запрет. Позже в песнях Моргенштерна была обнаружена пропаганда наркотиков.

В СМИ появилась информация о том, что 3 августа вместо концерта Моргенштерна в «Татнефть арене» пройдет игра Континентальной хоккейной лиги. Как рассказали в продюсерском центре ShowMakers GROUP, концерт был перенесен из-за предстоящего матча. В этом событии, по словам гендиректора центра Владимира Шавгулидзе, нет никакой идеологической подоплеки.

Сейчас продажи билетов на концерт рэпера сегодня приостановлены.