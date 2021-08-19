Жители Гонконга устроили скандал из-за несоблюдения Кидман самоизоляции

Актриса Николь Кидман прилетела на съемки в Гонконг. Правительство в виде исключения разрешило ей не соблюдать самоизоляцию, что вызвало возмущение у жителей страны. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что все въезжающие обязаны соблюдать самоизоляцию до нескольких недель. Это касается даже тех, кто привился.

Жители Гонконга остались недовольны тем, что актрисе сделали исключение. В результате произошел скандал.

Правительство страны прокомментировала произошедшее. Они объяснили, что разрешили Кидман не соблюдать правила в связи с тем, что ее работа «способствует поддержанию необходимого функционирования и развития экономики Гонконга».

Ранее британский киноактер Дэниел Крейг рассказал о дальнейшей судьбе своих денег. Он заявил, что планирует оставить своих детей без наследства.

«Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что это неправильно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от накоплений, прежде чем уйти», — рассказала знаменитость.