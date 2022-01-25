Жириновский заявил о наличии собачьей мафии в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления в Госдуме сказал, что благополучию России угрожает собачья мафия. Якобы ее цель — уничтожить российский народ. Трансляцию вел телеканал «Дума ТВ».

Чтобы обосновать свою позицию Жириновский обратил внимании на то, что рекламу собачьего корма очень часто показывают по телевидению. Политик с иронией сказал, что надо отправить весь бюджет на приюты и корма для животных. Он предложил отдать полномочия решать вопрос судьбы бездомных животных регионам и прокурорам.

«Действующее законодательство, предполагающее отлов, чипирование и стерилизацию бродячих животных, а затем возвращение в среду обитания, неэффективно», — сказал Жириновский.

Таким образом он высказался о случае в Забайкальском крае, где семилетнего мальчика загрызли бродячие собаки. Лидер ЛДПР предложил отправить в отставку губернатора региона Александра Осипова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести для чиновников ответственность за нападение собак на людей в регионах, об этом написал RT.