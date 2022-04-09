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    09 апреля 2022, 10:41

    Жириновский за несколько месяцев забронировал Колонный зал на 8 апреля

    СМИ: лидер ЛДПР Жириновский, прощание с которым прошло 8 апреля, бронировал Колонный зал на этот день для выступления

    Оксана Кириллова

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за несколько месяцев до смерти зарезервировал Колонный зал Дома союзов для своего выступления. Оно намечалось именно на 8 апреля, когда в Колонном зале прошло прощание с политиком. Об этом написала «Комсомольская правда».

    Жириновский за несколько месяцев забронировал Колонный зал на 8 апреля

    По данным журналистов. в этот день должна была пройти конференция созданного Жириновским Института мировых цивилизаций.

    «Жириновский ушел не без своей фирменной мистики», — отметили в издании.

    Кстати, еще в 2014 году лидер ЛДПР описал сценарий собственных похорон, который в итоге сбылся. Он безошибочно назвал и место прощания, и кладбище, на котором упокоится, — Новодевичье.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. В феврале он попал в больницу с ковидом и, несмотря на все усилия медиков, не смог выкарабкаться.

    На прощание с Жириновским пришел президент Владимир Путин. Отпевание пожелал провести патриарх Московский и всея Руси Кирилл.