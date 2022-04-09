Жириновский за несколько месяцев забронировал Колонный зал на 8 апреля
СМИ: лидер ЛДПР Жириновский, прощание с которым прошло 8 апреля, бронировал Колонный зал на этот день для выступления
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за несколько месяцев до смерти зарезервировал Колонный зал Дома союзов для своего выступления. Оно намечалось именно на 8 апреля, когда в Колонном зале прошло прощание с политиком. Об этом написала «Комсомольская правда».
По данным журналистов. в этот день должна была пройти конференция созданного Жириновским Института мировых цивилизаций.
«Жириновский ушел не без своей фирменной мистики», — отметили в издании.
Кстати, еще в 2014 году лидер ЛДПР описал сценарий собственных похорон, который в итоге сбылся. Он безошибочно назвал и место прощания, и кладбище, на котором упокоится, — Новодевичье.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. В феврале он попал в больницу с ковидом и, несмотря на все усилия медиков, не смог выкарабкаться.
На прощание с Жириновским пришел президент Владимир Путин. Отпевание пожелал провести патриарх Московский и всея Руси Кирилл.