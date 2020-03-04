Жириновский станцевал под песню Little Big. Видео

Отвязные ребята из Little Big тронули сердце Жириновского. Вместо того, чтобы возмутиться, что какие-то фрики будут представлять великую Россию на Евровидении, депутат поздравил музыкантов. И даже отчаянно сплясал под Faradenza. Не по-настоящему, но ролик с танцем на свою страницу в Twitter глава ЛДПР залил смешной.

Пользователи назвали руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского «дэнсмашиной», «танцором диско» и поставили SMM-менеджеру депутата за идею твердую пятерку.

На днях стало известно, что защищать цвета российского флага на Евровидении — 2020 в Роттердаме в мае будет группа Little Big из Санкт-Петербурга. Фронтмен команды Илья Прусикин пообещал, что Little Big выступит на конкурсе с веселой песней в бразильском стиле.

Многие российские певцы и продюсеры оценили, что на Евровидение в этом году поедет именно эта группа. Little Big очень популярны в Европе. Они периодически ездят на Запад в долгие туры. У коллектива есть реальные шансы на победу.