Жириновский резко высказался о ДТП по вине Ефремова

По словам Жириновского, Ефремов «сам себе объявил, что он не алкоголик, а жизнерадостный пьяница» и «его фраза, что народ — „мерзкая подростковая гнида“, никуда не годится».

«Я знал его отца. Он бы его розгами уже отбил», — заключил политик.

Накануне вечером в центре Москвы произошло серьезное ДТП. Аварию спровоцировал заслуженный актер России Михаил Ефремов. Он находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла на Смоленской площади. Актер пересек на своей машине двойную сплошную и столкнулся с фургоном. Водителя грузового автомобиля «Лада» зажало внутри.

Пострадавшего увезли с места ДТП на Смоленской площади в институт Склифосовского. Позже стало известно, что он скончался в реанимации.

На актера завели уголовное дело, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы. После задержания актера отпустили под подписку о невыезде. Родственники погибшего намерены добиться, чтобы виновника аварии лишили свободы.