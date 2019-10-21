Жириновский призвал повышать рождаемость с помощью многоженства

«Это было еще в Российской империи». Богослов Кураев ответил на предложение ввести многоженство Подробнее

«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо. Сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства», — заявил политик во время круглого стола в Госдуме, посвященного «традиционным ценностям и правовым гарантиям их обеспечения».

По мнению Жириновского, рождаемость не повысится, даже если увеличить материнский капитал до миллиона рублей.

Также политик заявил, что одной из причин домашнего насилия является «заниженная роль мужчины в российском обществе», сообщила пресс-служба ЛДПР.

По словам лидера партии, россиянин-мужчина все время находится «на войне, в тюрьме или в поисках работы, и в семье [поэтому] он не является главным действующим лицом».

«Понятие „глава семьи“ исчезло, нет главы семьи», — подчеркнул политик.