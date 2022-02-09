Жириновский попал в больницу с серьезным поражением легких

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

Одиозного политика доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. 75-летний политик находится там уже несколько дней. Он заболел ковидом.

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом „коронавирус“», — написал ТАСС.

Депутат Госдумы заразился штаммом «омикрон». Его состояние оценивается как стабильное, добавили в пресс-службе здравоохранительного ведомства страны. Жириновский находится под пристальным контролем медиков и получает необходимую помощь.

Справиться с распространением коронавируса можно при помощи своевременно сделанной прививки. В России эта процедура проводится при помощи четырех отечественных препаратов. Это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V». Записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники или на сайте «Госуслуги».