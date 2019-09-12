  • Жириновский объяснил, почему опасно делать Петербург столицей России

    12 сентября 2019, 15:16

    Анастасия Карпеева

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что возвращать Санкт-Петербургу статус столицы России военно опасно. Поэтому он считает, что такой вариант событий исключен. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
    Жириновский объяснил, почему опасно делать Петербург столицей России

    Владимир Жироновский прокомментировал периодически возникающие разговоры о возвращении Петербургу статуса столицы.

    «Никогда этого не будет. Столицу в Санкт-Петербург волюнтаристским решением перенес Петр I. Он хотел всю страну переделать, сломать о колено, все поменять. Он был большевиком своего времени. Ведь строили Санкт-Петербург заключенные, строили в болотистой, совершенно непригодной для этого местности и в процессе загубили тысячи жизней», — объяснил политик.

    По его словам, Петербург находится слишком близко к границе России, что опасно в военном плане.

    «В XVII веке этой территорией вообще шведы владели! То есть это опасно в военном смысле. Представьте, во время Великой Отечественной войны столица страны, центр управления, оказалась бы на 1000 дней в блокаде. Мы бы войну из-за этого могли проиграть. А то, что Москва восточнее, расположена на возвышенности — во многом спасло ее. Сейчас границы страны еще больше сжались, Санкт-Петербург еще ближе стал. До финской границы 200 километров, три часа спокойной езды», — объяснил лидер ЛДПР.

    Владимир Жириновский отметил, что столицу в стратегическом плане лучше переносить восточнее, ближе к центру страны. Однако в ближайшее время этого делать не собираются. По словам политика, в Москве находится Кремль, резиденция президента, основные узлы управления страной и финансовый центр.