Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал свое заражение коронавирусом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник, близкий к министерству здравоохранения. По информации издания, политик решил не сообщать о заболевании, так как полагал, что данная информация внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Все это время в центральном аппарате партии полагали, что Жириновский отправился на самоизоляцию в связи с массовым заражением штаммом «омикрон». Настоящую причину знали только охранники политика, его помощники и руководитель аппарата.

2 февраля, через неделю после заболевания, врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию и призвали его продолжить лечение в стационаре. У лидера ЛДПР выявили значительное поражение легких, в его палату доставили аппарат ИВЛ.

При этом источник «Коммерсанта» уверяет, что аппарат доставлен для страховки: он использовался в режиме маски. дышал Жириновский самостоятельно. Сообщается, что политик продолжает работать по телефону, не обращая внимания на болезнь.

Ранее сам Жириновский признавался, что он сделал семь прививок от коронавируса. Первый укол политику сделали в сентябре 2020 года, седьмой раз он вакцинировался в декабре 2021 года.