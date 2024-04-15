Знаменитости 15 апреля 2024, 14:40 «Жили одной семьей». Бывшая домработница Пугачевой рассказала о звезде в быту Экс-домработница Пугачевой поделилась историями из жизни Примадонны РИА «Новости»

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Домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова поделилась воспоминаниями о своей работе с известной певицей, которой 15 апреля исполнилось 75 лет. Об этом женщина рассказала в интервью изданию «Московский комсомолец».

Впервые они встретились в 1979 году, когда Дороднову отправили к Пугачевой с подарком от художницы Елены Пелевиной. Она решила дополнить подарок бутылкой коньяка, чтобы не прийти с пустыми руками. Этот жест и положил начало их тесному сотрудничеству, и вскоре женщина стала не просто помощницей, но и частью семьи Примадонны. Тот самый коньяк долгое время хранился как сувенир.

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«Мы жили одной семьей, круглыми сутками вместе. Ко всем, кто был рядом, Алла относилась очень внимательно, участливо. Мы тогда начали ездить за границу с концертами: ГДР, Польша — по соцлагерю, в общем. Встречи, приемы… Так она нас учила, например, как вилки держать, как нормально кушать, чтобы не опозориться перед людьми приличными», — поделилась Дороднова.

Одно из запомнившихся ей событий произошло в Венгрии, где домработница случайно повредила одно из любимых платьев Пугачевой. Белое концертное платье с золотой вышивкой она прожгла горячим утюгом. До концерта оставалось совсем немного времени, и ситуация казалась катастрофической.

«Я не знала, куда деваться, через несколько минут концерт. И конечно, надо отдать должное и памятник Алле поставить при жизни. Другой бы меня вышвырнул, оштрафовал, все что угодно — уничтожил бы и растоптал. Алла не сказала ни слова!» — восхитилась Дороднова.

Певица спокойно приняла новость и просто выбрала другое платье для выступления. Позже домработница смогла отремонтировать наряд, и Примадонна выступала в нем еще не один раз.

За годы работы у Пугачевой женщина сама стала своеобразной знаменитостью, ее продолжают узнавать на улицах. Она многократно давала интервью и всегда тепло отзывалась о певице.

«Потом, когда я уже стала с ней общаться, поняла, насколько Алла уникальный человек, ни на кого не похожий. Чтобы ее взять и кем-то заменить — никогда такого не будет! Я считаю, что она великая актриса и певица», — сказала Дороднова.

Празднование юбилея Примадонны пройдет на Кипре. Певица планирует устроить большой банкет на 160 человек для друзей и родственников.