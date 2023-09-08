Знаменитости 08 сентября 2023, 02:16 Жилет Фредди Меркьюри с портретами его шести котов продали с молотка за 174 тысячи долларов Жилет Меркьюри с портретами его шести котов продали с молотка за $174 тыс. Queen «These Are The Days Of Our Lives» (Official Video) / YouTube

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Шелковый жилет участника группы Queen Фредди Меркьюри с изображениями его шести кошек и котов продали с молотка за 139 тысяч фунтов (более 17 миллионов рублей). Об этом сообщил ТАСС.

В материале сказано, что вещи знаменитости выставили на торги аукционного дома Sotheby’s. Жилет купили за сумму, в 20 раз превысившую его рыночную цену. Эту вещь Меркьюри подарил его друг Дональд Маккензи на Рождество в 1990 году.

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Именно в этом предмете одежды артист появился в последнем музыкальном клипе Queen под песню These Are The Days Of Our Lives. Через полгода после выхода видео певец скончался.

Меркьюри очень любил кошек, на проданном жилете изображены шесть его питомцев: Делайла, Голиаф, Лили, Оскар, Мико и Ромео. Фотографии животных знаменитость передал своей приятельнице Риссе Рэтклифф, которая позже расписала подарок.

В апреле кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тысячи фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей). Вместе с одеждой покупателю предоставили письмо о подлинности предмета гардероба и книгу о Queen «Как все начиналось».