Эксклюзив 06 мая 2023, 13:12 «Жил по-человечески». Газманов рассказал о стойкости и мужестве Валентина Юдашкина Певец Газманов заявил, что Валентин Юдашкин мужественно справлялся с тяжелой болезнью

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Модельер Валентин Юдашкин, который боролся с тяжелой болезнью, мужественно переносил испытания, рассказал «360» певец Олег Газманов. По его словам, кутюрье был светлым человеком и никогда не жаловался на трудности.

«Жил по-человечески. Это очень светлый человек был. Мало, наверное, кто мог может с ним в этом сравниться. Наверное, я не найду ни одного человека, невозможно будет найти, кто бы что-то плохое о нем сказал, редкость большая, если честно», — отметил Олег Газманов.

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Артист добавил, что ушедшего из жизни модельера хорошо знали его супруга и дочь.

«Моя жена выходила за меня замуж в платье, которое он сделал, дочь тоже там — выпускной был. Да дело не в этом. Дело в том, что он очень хороший, позитивный, светлый человек. И очень жаль, что он ушел в таком возрасте. Обидно», — подчеркнул Газманов.

По словам певца, Юдашкин боролся с тяжелой болезнью, и его близким было понятно, что все закончится печально.

«Несмотря на ту боль, которую он терпел в соответствии с этой болезнью, он выглядел очень мужественно <…> Вот так он угас просто, очень жаль», — добавил артист.

Днем 6 мая состоялось прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Мэтру отечественной моды было 59 лет.