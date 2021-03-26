Жигунов женился на актрисе, похожей на Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, известный по сериалу «Моя прекрасная няня», женился на актрисе Виктории Ворожбит, которая внешне похожа на Анастасию Заворотнюк. Об этом сообщило ИА Nation News.

О женитьбе Жигунов написал в своем Instagram.

Уточняется, что у актера это третий брак. Об их отношениях с Ворожбит СМИ уже неоднократно писали. Многие подмечали схожесть актрисы с коллегой по сериалу Жигунова Заворотнюк.

Известно, что во время съемок «Моей прекрасной няни» у них действительно начались отношения. Жигунов и Заворотнюк провстречались с 2006 по 2008 год.

Ранее журналисты сообщили, что Анастасия Заворотнюк снялась в одном из телешоу с Сергеем Жигуновым. Сам актер опроверг эту информацию и заявил, что даже не встречался с телеведущей.

По словам Жигунова, он пожаловался на портал Popcake из-за клеветы. В статье, связанной с артистом Арменом Джигарханяном, упоминалось его имя. После жалобы появилась информация о якобы совместной съемке с Заворотнюк.