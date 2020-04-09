Жигунов призвал ток-шоу перейти на удаленный режим

По данным ИА Nation News, сам он отказывается от приглашений на съемки и считает это неуместным в сложившейся ситуации.

«Полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны», — считает актер.