09 апреля 2020, 16:07
Жигунов призвал ток-шоу перейти на удаленный режим
Актер Сергей Жигунов считает, что ток-шоу нужно проводить в удаленном режиме во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщило издание «Дни 24».
По данным ИА Nation News, сам он отказывается от приглашений на съемки и считает это неуместным в сложившейся ситуации.
«Полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны», — считает актер.