Жигунов опроверг слухи о совместных съемках с Заворотнюк

Журналисты сообщили, что Анастасия Заворотнюк снялась в одном из телешоу с Сергеем Жигуновым. Сам актер опроверг эту информацию и заявил, что даже не встречался с телеведущей.

По словам Жигунова, он пожаловался на портал Popcake из-за клеветы. В статье, связанной с артистом Арменом Джигарханяном, упоминалось его имя. После жалобы появилась информация о якобы совместной съемке с Заворотнюк.

«В качестве реакции примерно через пять-шесть часов я получил информацию, о которой вы меня сейчас спрашиваете. Мои юристы рассматривают возможность подачи иска и по этому поводу тоже», — заявил Жигунов РИА ФАН.

Актер отметил, что жалоба и слухи о съемках связаны, так как никаких других причин не было. Более того, Жигунов в последнее время вообще не виделся с Заворотнюк.

«Это смешно, это просто смешно», — ответил актер на вопрос о встречах.

Анастасия Заворотнюк уже полтора года борется с глиобластомой головного мозга. По данным СМИ, актриса долгое время лежала в больнице в критическом состоянии. После наступления ремиссии ее отпустили домой. В начале ноября появились сообщения, что Заворотнюк начала выходить на прогулки.