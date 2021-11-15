Жиган рассказал о лжи в клипе Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

Рэпер Рома Жиган заявил, что в своем новом клипе «Кто убил Марка?» исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выставил его злодеем. По мнению Жигана, он им не является.

Он рассказал в интервью Ксении Собчак, что ему понравился клип Oxxxymiron.

«Я почувствовал… классный клип, классная идея, классное музыкальное сопровождение. Oxxxy настолько хитропродуманный, хитровыделанный человек. Он говорит о тех вещах, о которых знают буквально все <…>, а рвет чарты», — сказал Жиган.

По его словам, Oxxxymiron нужно было вернуться с каким-то «серьезным, хайповым шагом». Нужен был лирический герой, а для этого нужен был вселенский злодей, которым оказался по замыслу рэпер Жиган.

«На самом деле это же все ложь, все вранье. Я с ним после этого созвонился. Как и в клипе, он предложил мне созвониться, поговорить. Я созвонился с ним, и мы поговорили. Мы полчаса с ним беседовали, общались на разные темы. <…> Я ждал, что будет доля негатива и доля такой оборонительной позы в разговоре. Нет. Я говорю: „Посмотрел твой клип, написал тебе в ‚ВК‘, что клип неплох“», — добавил собеседник Собчак.

Он отметил, что Oxxxymiron выговорился на тему того, что его беспокоило последние 10 лет.

«Он все выстроил так, чтобы люди сказали: „Вау, блин, Мирон, какой ты классный! Жиган — Мориарти, Жиган — ужасный злодей“», — сказал Жиган.

Но, по его словам, он не такой злодей, каким его выставил Oxxxymiron. При этом Жиган заметил, что рэпер не позволил ни одного оскорбления в его адрес.

Жиган вспомнил о конфликте с Oxxxymiron. Тогда Федоров раскритиковал Жигана за случай, произошедший в отеле Самары. Это не понравилось Жигану. Он ворвался в московскую квартиру, где находились Oxxxymiron и Schokk, и заставил рэперов встать на колени и извиниться.

«Я шел их не унизить, я шел получить извинения за оскорбления… Я шел получить извинения за оскорбления в мой адрес. <…> Я не думал, какие последствия после этого будут. Тогда был молод, тогда закрылось забрало, и я пошел воевать», — вспомнил об этом эпизоде Жиган в интервью.

По его словам, до этого он предупреждал Федорова не делать рэп про него, но тот не послушался.

Ранее в ноябре Oxxxymiron выпустил альбом под названием «Смутное время».