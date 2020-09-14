Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о жестокости второго мужа

После свадьбы и рождения дочери Анны пара переехала в США, где актриса занялась неожиданным для себя делом и стала риэлтором, а после открыла собственное агентство. Инвестором стал ее муж. Но никто даже не подозревал, что на самом деле творилось в их семье.

По словам актрисы и певицы Виктории Пьер-Мари, Анастасия с ее мягким характером впервые оказалась в отношениях с человеком, который воспринимал ее, в качестве своей собственности.

«По своим чертам характера, он узурпатор, и он взял себе наложницу в дом. Психология богатых людей такова: если я обеспечиваю финансовую линию тебе, значит ты уже в некотором смысле моя собственность, предмет моего быта», — рассказала она, описывая Дмитрия Стрюкова.

Светский обозреватель Ольга Родина рассказала, что Анастасия часто жаловалась, что муж не давал ей работать, так как считал, что женщина должна сидеть дома.

Певица Лия Волянская заявила, что даже представить себе не могла, что пережила актриса в своем втором браке.

«Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного», — сказала она.

Первая попытка развода не удалась, так как у мужа серьезно заболела его мама. После ее смерти Анастасия снова забеременела. На это время скандалы в семье утихли, но справиться с двумя малышами актрисе было тяжело. Так в доме появилась няня. Однажды, вернувшаяся с работы Анастасия застала мужа с сиделкой в одной кровати. Женщина призналась, что действительно рассчитывала получить в свое распоряжение богатого русского бизнесмена.

Анастасия приготовила документы на развод, но ее арестовали по подозрению в подделке документов при продаже недвижимости. Суд приговорил ее к тюремному заключению, но муж смог добиться ее освобождения. Ей дали 48 часов на то, чтобы она покинула территорию США. Так будущая звезда «Прекрасной няни» снова оказалась в Москве с двумя детьми на руках. Развелись они только когда Заворотнюк уже начала встречаться с Сергеем Жигуновым.

Однако сам бывший супруг в интервью говорил, что развод стал вынужденной мерой, чтобы актрисе выдали квартиру в театре Табакова, куда она вернулась после Америки. На жилье могла претендовать только незамужняя актриса.