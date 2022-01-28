Жертвы подозреваемого в мошенничестве блогера Хизы рассказали, как он их обманул

Пранкер-миллионник Хизри Запиров (Хиза), который подозревается в мошенничестве, может быть связан с нелегальной букмекерской конторой Quick Bet. Один из пострадавших заявил, что блогер рекламировал ее у себя в соцсети.

«Есть информация, что блогер продавал ставки якобы со 100%-ной гарантией, а также рекламировал нелегальную букмекерскую контору с онлайн-казино, которая могла принадлежать ему самому», — сказано в материале «Газеты.ru».

Максим из Москвы рассказал, что потерял в этой конторе около 40 тысяч рублей. Сначала он ставил небольшие суммы, но потом ему прислали промокод на пять тысяч рублей якобы за активное участие.

«Чтобы воспользоваться промокодом, нужно поставить не меньше 30 тысяч рублей. Я так и сделал, выиграл, но в выплате мне отказали: якобы я нечестно сделал ставку. Поддержка не отвечала. Когда я написал несколько жалоб, то мой аккаунт просто заблокировали», — заявил мужчина.

Анастасия из Санкт-Петербурга потеряла деньги после того, как подсказки по ставкам в закрытом чате стали приводить к проигрышам подписчиков. По ее словам, несколько назад Хиза был нормальным блогером и, наоборот, помогал зарабатывать на ставках.

«Почти никогда не проигрывала и поэтому продолжала верить и дальше», — отметила она.

По данным издания, блогер предлагал недовольным успокоиться и блокировал их.

Хизри Запиров — блогер-миллионник из Instagram, он известен своими пранками. Накануне его объявили в розыск по подозрению в мошенничестве, напомнил RT. Позже выяснилось, что он находится дома.