Жерар Депардье приедет на фестиваль «Балтийские дебюты»

Актер Жерар Депардье приедет на кинофестиваль «Балтийские дебюты» в Светлогорске (Калининградская область). Там покажут фильм с его участием, сообщило РИА ФАН.

Жерар Депардье примет участие в открытии фестиваля и выступит перед зрителями, однако он не будет отвечать на вопросы зрителей или устраивать пресс-конференцию. Увидеть актера можно будет 24 июля в 16:30. В этот же день на фестивале покажут документальный фильм «Моя узбекская мечта» режиссера Арно Фрилли с Депардье в главной роли.

Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» предоставляет площадку молодым режиссерам стран Балтийского региона и Северной Европы. Программа составлена из последних отечественных фильмов, участников Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Кинотавр».

Фестиваль пройдет с 24 по 29 июля в концертном зале «Янтарь-холл» в Светлогорске.

Жерар Депардье — французский актер, снявшийся в более чем 170 фильмах. В 2013 году он получил российское гражданство.