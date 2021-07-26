Жерар Депардье откроет ресторан в Новосибирске

Актер Жерар Депардье планирует открыть ресторан в Новосибирске. Об этом сообщил изданию «Континент Сибирь» его деловой партнер, ресторатор Денис Иванов.

Новый ресторан будет предлагать гостям в основном блюда французской кухни. Он расположится в старинном особняке на улице Ленина, который является памятником деревянного зодчества начала ХХ века, сообщило РИА ФАН.

Депардье, как французу и любителю русской культуры хотелось открыть ресторан именно в Сибири, рассказал Иванов.

«Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия — соединять запад и восток. Для Депардье, любителя путешествовать, это играет особую роль. Думаю, и для Новосибирска присутствие Депардье на гастрономической карте города довольно символично. Нам хорошо известно влияние французской кухни на русскую. Поскольку мы открываем ресторан в памятнике архитектуры, одном из немногочисленных сохранившихся красивых купеческих особняков, это будет подчеркивать связь с той эпохой, когда французская кухня была во главе стола и у дворян, и у купеческого сословия», — поделился ресторатор.

Новое заведение может заработать уже в конце этого года.