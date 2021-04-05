Стилист Анвар Очилов обсудил с сайтом kp.ru роскошное платье, в котором телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на вручение музыкальной премии «Жара Music Awards».

«Как же идет Ольге образ „барышни на балу“! Воланы, кружева, удлиненный силуэт. <…> Женственно, утонченно, красиво», — обратил внимание собеседник издания.

Отмечается, что платье сшили по заказу Бузовой. Некоторые заметили, что оно похоже на свадебное. Однако сама артистка опровергла эти ассоциации.

«Замуж я больше не хочу. Сейчас у меня другие планы — творческие», — поделилась певица.