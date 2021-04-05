05 апреля 2021, 11:47
«Женственно, утонченно, красиво». Стилист — о платье Бузовой на премии «Жара»
Стилист Анвар Очилов обсудил с сайтом kp.ru роскошное платье, в котором телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на вручение музыкальной премии «Жара Music Awards».
«Как же идет Ольге образ „барышни на балу“! Воланы, кружева, удлиненный силуэт. <…> Женственно, утонченно, красиво», — обратил внимание собеседник издания.
Отмечается, что платье сшили по заказу Бузовой. Некоторые заметили, что оно похоже на свадебное. Однако сама артистка опровергла эти ассоциации.
«Замуж я больше не хочу. Сейчас у меня другие планы — творческие», — поделилась певица.