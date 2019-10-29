Женщины-парламентарии Великобритании выступили в поддержку Меган Маркл

«Наказать журналистов»: принц Гарри и Меган Маркл разоблачат слухи о королевской семье Подробнее

Письмо в поддержку Меган Маркл опубликовала депутат Холли Линч. Под ним стоят подписи 71 женщины-депутата.

«Мы хотим выразить нашу солидарность с вами и выступить против часто неприятных и вводящих в заблуждение сообщений о вас, вашем характере и вашей семье, которые пишут в ряде наших газет», — заявили парламентарии.