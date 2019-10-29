  • Женщины-парламентарии Великобритании выступили в поддержку Меган Маркл

    29 октября 2019, 23:00

    Ирина Нагайникова

    Британские женщины-депутаты написали письмо в поддержку жены принца Гарри после критики в СМИ, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

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    Письмо в поддержку Меган Маркл опубликовала депутат Холли Линч. Под ним стоят подписи 71 женщины-депутата.

    «Мы хотим выразить нашу солидарность с вами и выступить против часто неприятных и вводящих в заблуждение сообщений о вас, вашем характере и вашей семье, которые пишут в ряде наших газет», — заявили парламентарии.