  • Женщиной года по версии Glаmour стала Регина Тодоренко

    13 ноября 2019, 11:33

    Наза Салех Захи

    В Москве прошла премия журнала Glamour. В одной из главных номинаций — «Женщина года» — победила телеведущая Регина Тодоренко.

    Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

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    Также на награду претендовали актрисы Анна Михалкова и Светлана Ходченкова, певица Светлана Лобода.

    «Для меня каждая премия — возможность доказать себе, что я могу лучше. В следующем году не знаю, как перепрыгну сама себя. Но я постараюсь это сделать», — пообещала Тодоренко. Ее процитировал сайт Teleprogramma.prо.

    Регина также рассказала, что сейчас ее главным стимулом для покорения новых вершин является сын Миша. По ее словам, раньше она работала для себя, а теперь телеведущая хочет подавать хороший пример своему ребенку. Ведущая подчеркнула, что примером сильных женщин для нее всегда были ее мама, бабушка и прабабушка.

    Тодоренко поблагодарила своего мужа Влада Топалова за поддержку и призналась, что они хотят еще больше детей. «Говорят, что с большим количеством справляться легче, чем с одним», — заявила она.

    Регина Тодоренко получила всероссийскую известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка», где была ведущей. Однако сейчас она делает свою программу для YouTube — «Пятница с Региной».