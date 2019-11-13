Женщиной года по версии Glаmour стала Регина Тодоренко

В Москве прошла премия журнала Glamour. В одной из главных номинаций — «Женщина года» — победила телеведущая Регина Тодоренко.

Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка» Подробнее

Также на награду претендовали актрисы Анна Михалкова и Светлана Ходченкова, певица Светлана Лобода.

«Для меня каждая премия — возможность доказать себе, что я могу лучше. В следующем году не знаю, как перепрыгну сама себя. Но я постараюсь это сделать», — пообещала Тодоренко. Ее процитировал сайт Teleprogramma.prо.

Регина также рассказала, что сейчас ее главным стимулом для покорения новых вершин является сын Миша. По ее словам, раньше она работала для себя, а теперь телеведущая хочет подавать хороший пример своему ребенку. Ведущая подчеркнула, что примером сильных женщин для нее всегда были ее мама, бабушка и прабабушка.

Тодоренко поблагодарила своего мужа Влада Топалова за поддержку и призналась, что они хотят еще больше детей. «Говорят, что с большим количеством справляться легче, чем с одним», — заявила она.

Регина Тодоренко получила всероссийскую известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка», где была ведущей. Однако сейчас она делает свою программу для YouTube — «Пятница с Региной».