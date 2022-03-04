Женщиной года по версии Billboard назвали певицу Оливию Родриго

Главная награда премии Billboard Women in Music ушла в руки певице Оливии Родриго. Ее назвали женщиной 2022-го года. Об этом написала «Газета.ru».

Родриго восхитилась всем молодым девушкам, которые записывают песни в своих журналах на полу в спальнях.

«Быть ​​молодой женщиной в музыкальной индустрии не всегда легко, но я нашла силу в женщинах, которые пришли до меня, проложили путь и открыли двери для таких людей, как я. Я хочу сказать всем молодым девушкам, которые каждый день записывают песни в своих журналах, на полу в спальнях, что меня трогает ваша уязвимость, креативность и храбрость», — сказала певица.

Награду иконы года вручили Бонни Райт, а главной восходящей звездой стала Габби Барретт.