Актер Олег Басилашвили признался, что глубоко скорбит об уходе из жизни Нины Ургант, о смерти которой стало известно в пятницу. Он поделился с «360» своими воспоминаниями о народной артистке.

«Я вместе со всеми жителями России глубоко скорблю об уходе замечательного человека из нашей жизни. Мало того, замечательной актрисы, обаятельной и красивой женщины, в которую многие были влюблены», — сказал артист.

Басилашвили с большим удовольствием вспоминает о тех днях, когда они с Ниной Ургант вместе выступали в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»).

«Она была талантливейшая актриса, которая прославилась на весь мир фильмом „Белорусский вокзал“ и рядом других фильмов. А роли, которые она создала в театре, тоже войдут в золотой фонд русского и советского искусства», — заявил он.

Басилашвили выразил глубочайшее сочувствие всем родным и близким Нины Ургант.

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино скончалась в 92 года. Нина Ургант умерла у себя дома в Санкт-Петербурге, сообщили в Александринском театре.

Ранее своими воспоминаниями о Нине Ургант с «360» поделился актер Георгий Штиль.