Женщина родила на концерте Верки Сердючки

До срока родов женщине оставался еще месяц. Подруги решили помочь ей немного развеяться и подарили билет на концерт.

Сыгравший Верку Сердючку артист в слезах ушел с украинского шоу Подробнее

Однако схватки начались прямо во время выступления Сердючки.

Татьяна, новоиспеченная мать, рассказала, что уверена в склонностях новорожденной дочки Екатерины к пению и танцам, учитывая, где и когда она появилась на свет.