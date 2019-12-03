  • Женщина родила на концерте Верки Сердючки

    03 декабря 2019, 01:49

    Ирина Нагайникова

    Во время записи музыкальной программы с участием украинского артиста Андрея Данилко в образе Верки Сердючки у одной из зрительниц начались схватки. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на ТСН.
    Женщина родила на концерте Верки Сердючки

    До срока родов женщине оставался еще месяц. Подруги решили помочь ей немного развеяться и подарили билет на концерт.

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    Однако схватки начались прямо во время выступления Сердючки.

    Татьяна, новоиспеченная мать, рассказала, что уверена в склонностях новорожденной дочки Екатерины к пению и танцам, учитывая, где и когда она появилась на свет.