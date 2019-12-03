Женщина родила на концерте Верки Сердючки
Во время записи музыкальной программы с участием украинского артиста Андрея Данилко в образе Верки Сердючки у одной из зрительниц начались схватки. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на ТСН.
До срока родов женщине оставался еще месяц. Подруги решили помочь ей немного развеяться и подарили билет на концерт.
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Однако схватки начались прямо во время выступления Сердючки.
Татьяна, новоиспеченная мать, рассказала, что уверена в склонностях новорожденной дочки Екатерины к пению и танцам, учитывая, где и когда она появилась на свет.