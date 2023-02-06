Знаменитости 06 февраля 2023, 15:08 Женщина бросилась под колеса Шварценеггера, а он подвез ее велосипед до мастерской — фото TMZ: актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП на западе Лос-Анджелеса и сбил велосипедистку

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Голливудский актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП на дороге в западном Лос-Анджелесе. Он не успел притормозить на повороте и сбил велосипедистку, а потом отвез ее велосипед в мастерскую, рассказал TMZ.

Женщина повернула налево перед автомобилем актера, прежде чем он успел нажать на тормоза, поэтому попала под колеса. Она не получила серьезных травм, но все-таки пожаловалась на боль. Ее доставили в отделение неотложной помощи, а велосипед — в мастерскую. Арнольд Шварценеггер сам погрузил его на автомобиль и сдал в ремонт.

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Полицейские не нашли состава преступления, ведь автомобиль двигался медленно, что подтвердили три очевидца. Правоохранители постановили, что он не мог увернуться от удара. В крови велосипедистки не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Врачи диагностировали легкие травмы, и скоро она поправится.

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За последнее время это не первая авария с участием актера, рассказала Daily Mail. В Брентвуде год назад он свернул на своем GMC Yukon налево, нарушив правила, и врезался в Toyota Prius, а тот — в Porsche Taycan. Женщину-водителя второго автомобиля госпитализировали с травмой головы и кровотечением.