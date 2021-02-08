Алексей Панин в женском белье устроил вечеринку с женой и подругой

Актер Алексей Панин снова шокировал своих подписчиков в Instagram. Недавно он опубликовал снимок в компании двух дам, на котором был одет в женское нижнее белье.

На фото актер предстал перед подписчиками в черном кружевном комплекте с поясом. Две спутницы артиста на снимке позировали в менее откровенных «нарядах», пишет Пятый канал.

Панин замазал все интимные части тела, запечатленные на фотографии, но это не помогло смягчить реакцию подписчиков звезды.

Многие обеспокоились моральным состоянием дочери артиста Анны. Они сочли, что подобное поведение 43-летней знаменитости и публичное транслирование развлечений интимного характера не пройдут бесследно для его наследницы.

«Для дочки, наверное, чтобы знала, как жить…», «Леша, за „кулисами“ делай что хочешь, но, пожалуйста, не надо это в ленту, ведь Нюша это тоже видит!», писали в комментариях.

Но были и те, кто с юмором отнесся к опубликованному снимку, а некоторые написали, что каждый человек имеет право развлекаться по-своему.

«Если ваша вечеринка не похожа на эту, то вы скучные люди», «Каждый живет, как хочет и может. А осуждать гораздо проще, когда так хоть немного хочется пожить», писали пользователи соцсети.

В январе Панин обматерил СМИ, где его выставили пьяницей, который не явился на похороны собственной матери. Гости передачи «Звезды сошлись» пришли в ужас, когда узнали, что Панин вместо подготовки похорон сильно выпивал. Якобы вместо него траурное мероприятие организовал Никита Джигурда. Эвелина Бледанс, услышав эту информацию, назвала актера аморальным человеком.

Сам Панин не стал мириться с такими заявлениями. Он записал обращение к СМИ. Видео получилось очень эмоциональным с многочисленными матерными словами. Также с Паниным в кадре присутствовала его несовершеннолетняя дочь. В присутствии девочки он десятки раз выругался и обозвал представителей шоу-бизнеса.