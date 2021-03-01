Женя Огурцова ждет второго ребенка

Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова на своей странице в Instagram рассказала, что станет матерью во второй раз. Об этом сообщила «Газета.ru».

Артистка не уточнила, какой у нее срок беременности. По ее словам, она не могла поверить в то, что снова ждет ребенка и постоянно спрашивала подругу, в действительности ли тест показал положительный результат. По данным издания, у Огурцовой есть пятилетний сын Марк, которого она родила от музыканта Павла Аверина.