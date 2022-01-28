Жених Волочковой оказался преступником и пропал

Жених экс-балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов пропал из ее Instagram после того, как в эфире программы «Пусть говорят» вскрылось его преступное прошлое. Об этом сообщил сайт kp.ru. Издание также запросило комментарий юриста о том, какое наказание грозит пассии балерины.

Оказалось, что двадцать лет назад Кузнецов был судим за кражу. И это еще полбеды — выяснилось, что жених Волочковой объявлен в федеральный розыск на Украине за вооруженный теракт.

Балерина сначала защищала своего возлюбленного, заявив, что скелеты в шкафу можно найти у всех. Однако она перестала публиковать фотографии с ним, которые до этог7о появлялись очень часто, а сам он закрыл свой профиль.

Юрист Андрей Алешкин рассказал, что может грозить Кузнецову из-за вскрывшихся преступлений.

«По Уголовному кодексу Украины Сергею Кузнецову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Если его дело передано в Интерпол и выдан соответствующий ордер на задержание, то российские правоохранительные органы могут задержать друга балерины. Однако, будет ли этот гражданин выдан Украине в свете геополитических событий, — большой вопрос. В любом случае, избраннику Анастасии Волочковой следует быть осторожным и обзавестись адвокатом, чтобы в случае экстрадиции было, кому его защищать», — рассказал он.