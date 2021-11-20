Жених дочери Шойгу рассказал о своих отношениях с будущим тестем

Жених дочери министра обороны РФ Ксении Шойгу блогер Алексей Столяров рассказал о том, как он относится к своему будущему тестю и насколько хорошо им удалось поладить. По словам Столярова, Сергей Шойгу — замечательный человек и доброжелательный родственник.

Впечатлениями от своей будущей семьи Алексей поделился в программе «Ночной контакт», запись которой появилась во «ВКонтакте». Он отметил, что за все время отношений с Ксенией они не поссорились вообще ни разу. Родные Шойгу во всем поддерживают влюбленных. Столяров регулярно общается с отцом своей возлюбленной и составляет ему компанию в некоторых поездках.

«Он самый позитивный, самый добрый. Я такого человека не встречал. И Ксюша воспитана адекватно. В целом, очень позитивно все», — заявил блогер. Он уверен, что Сергей Шойгу всегда придет на помощь и поддержит его семью. Хотя министр обычно не спрашивает, как идут дела.

Столяров отметил, что пока ему не доводилось выбраться с будущим тестем на рыбалку или на уикенд с шашлыками.

«Может, в следующем году… Но в тайгу ходили вместе, это потрясающе!» — заметил он.

Ксения Шойгу впервые стала матерью в сентябре текущего года. У пары родилась дочка Милана. Столяров отметил, что пока еще не до конца привык к новому семейному статусу, но в целом он уверен, что все идет просто прекрасно. Не так давно пара решила узаконить свои отношения.