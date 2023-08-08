Знаменитости 08 августа 2023, 02:20 Жених актрисы Сандры Баллок умер из-за редкой болезни Избранник Сандры Баллок Брайан Рэндалл умер от амиотрофического склероза Кинопоиск

Читать 360tv в

Жених популярной голливудской актрисы Сандры Баллок, фотограф Брайан Рэндалл, умер на 58 году жизни. Об этом сообщило издание People.

В материале сказано, что мужчина страдал редким недугом — амиотрофическим склерозом. Это заболевание поражает центральную нервную систему человека. Пациенты с таким диагнозом живут от двух до пяти лет, однако Рэндалл прожил более 50 лет. Сам фотограф пожелал скрыть болезнь от общественности.

Реклама

Родственники Рэндалла поблагодарили врачей за немалые усилия, приложенные во время лечения заболевания. Кроме того, семья фотографа предпочла уединиться для скорби в одиночестве. Родным не удалось попрощаться с Брайаном, теперь они стараются это принять.

Сандра Баллок и Брайан Рэндалл встретили друг друга в 2015 году. Через некоторое время пара заявила о романтических отношениях. Возлюбленные часто появлялись вместе на светских мероприятиях. Однако регистрировать свой роман на законном уровне не спешили. Актриса не считала штамп в паспорте залогом счастливого союза.