Знаменитости 13 января 2024, 01:19 Жена звезды «Слова пацана» заявила о неприязни после поцелуя мужа с другой Жена актера Минекаева Азиза заявила о неприязни после поцелуя мужа с Пересильд РИА «Новости»

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Жена актера Рузиля Минекаева Азиза призналась, что почувствовала неприятные ощущения после экранного поцелуя мужа с коллегой по цеху Анной Пересильд в сериале «Слово пацана». Об этом сообщило издание Starhit.

По словам супруги артиста, она принимает нюансы профессии возлюбленного и с пониманием относится к откровенным съемкам, поэтому не ссорится с мужем из-за ревности. Однако смотреть на подобные сцены ей неприятно.

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«Конечно, как и у любого живого человека, у меня есть чувства. Это не совсем приятно, так скажем, осознавать, но конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное — я абсолютно и полностью доверяю мужу», — заявила она.

После выхода сериала Азиза столкнулась с волной критики от поклонниц мужа. Фанатки начали высмеивать внешность женщины и заявили, что она выглядит старше своего возраста. Также люди осуждали короткую стрижку жены Рузиля и прогнозировали их скорый развод.