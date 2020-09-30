Жена звезды «Ералаша» Гайдученко заподозрила его в изменах

Открыть глаза на поведение мужа артистке помогла коллега, которая призналась, что в театре все в курсе похождений Гайдученко. По ее словам, он и его возлюбленная не особо скрывали свои отношения, а несколько раз даже демонстрировали их на публике. Помимо этого, по словам коллеги Павла, он уже долгое время проживает с подругой Екатерины.

Избранницу Гайдученко якобы зовут Ольга. У нее также есть дочка, которая, как предполагается, является ребенком Павла. Женщина все отрицает, однако имя отца дочери не называет. Чтобы это доказать Екатерина требует провести ДНК-экспертизу в эфире шоу «На самом деле». Она возмущена предательством супруга.