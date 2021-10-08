08 октября 2021, 20:42
Жена Запашного получила травму головы
Жена Аскольда Запашного Элен получила травму головы по неосторожности — источник
Жена Аскольда Запашного Элен Запашная-Райхлин получила травму головы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Собеседник уточнил, что она находится в Пироговской больнице в Москве. Врачи накладывают швы на рану. При этом ее состояние не вызывает опасений, после всех процедур супругу дрессировщика отпустят домой.
По данным источника, она получила травму по неосторожности. Подробностей случившегося нет.