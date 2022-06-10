Жена Укупника сбила пешехода в Москве

Жена певца и композитора Аркадия Укупника Наталья сбила пешехода в Москве. Адвокат Александр Добровинский заявил «360», что Наталья Укупник совершенно не виновата.

«Действительно, произошло ДТП с участием Натальи Укупник, но ее вины абсолютно никакой нет. Человек перебегал дорогу на красный свет светофора, Наталья ехала без превышения скорости и успела затормозить», — рассказал Добровинский.

Адвокат добавил, что пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него повреждение ребра, но сегодня пациента уже готовят к выписке.

«К Наталье [Укупник] никаких претензий никто не имеет», — отметил Добровинский.

По сообщению Telegram-канала Mash, ДТП произошло на Нижней Красносельской улице. Жена Укупника ехала на Porsche и сбила пешехода, который переходил дорогу на красный. Она не стала дожидаться скорой и сама отвезла пострадавшего в больницу. Сообщалось, что его жизни ничто не угрожает. После аварии Укупники приехали в отдел, на супругу композитора составили протокол, после чего их отпустили.