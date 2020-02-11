Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о своем отношении к провинциалам

«Самые разные люди приходили в Москву бог знает с какими устоями и привычками, необразованностью, бескультурием и так далее. Но как-то очень быстро переламывались и перемалывались», — рассказала Кожанова.

Также она считает, что именно поэтому фильм ее мужа обрел такую популярность — он рассказывал о реалиях того времени.