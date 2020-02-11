11 февраля 2020, 18:06
Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о своем отношении к провинциалам
Жена одного из сценаристов советского фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала, что, по ее мнению, на провинциалах держался Советский союз. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Самые разные люди приходили в Москву бог знает с какими устоями и привычками, необразованностью, бескультурием и так далее. Но как-то очень быстро переламывались и перемалывались», — рассказала Кожанова.
Также она считает, что именно поэтому фильм ее мужа обрел такую популярность — он рассказывал о реалиях того времени.